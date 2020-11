Covid: sindaco Viareggio, inopportuna ordinanza Giani

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 28 NOV - "Oggi la nuova ordinanza del presidente della Regione Toscana che permette, tra le altre cose, gli spostamenti verso le seconde case e verso i porti, per motivi di manutenzione e riparazione e messa in sicurezza dei beni. Mi dispiace ma non sono d'accordo. Siamo ancora in zona rossa, i contagi sono alti, i decessi anche, anticipare gli spostamenti verso il mare non mi sembra né opportuno né utile.

Abbiamo fatto e stiamo facendo tanti sacrifici, non li possiamo vanificare in un fine settimana". Così il sindaco di Viareggio (Lucca) Giorgio Del Ghingaro.

"A mio parere questo provvedimento doveva essere concordato con i sindaci interessati - aggiunge -, dopo aver previsto idonee norme di controllo. Insomma, aspettare l'uscita dalla zona rossa della Toscana, prima di fare un provvedimento del genere sarebbe stato meglio". (ANSA).