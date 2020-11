Covid: morto medico Massa, Asl 'suo sacrificio non sia vano'

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 28 NOV - E' morto ieri all'ospedale Noa di Massa, dove era stato ricoverato dopo aver contratto il Covid, Nazzareno Catalano, 69 anni, medico di famiglia. Cordoglio per la scomparsa di Catalano, notizia riportata dalla stampa locale, è stata espressa dall'Asl Toscana Nord Ovest: in una nota la responsabile di zona dell'Azienda sanitaria, Monica Guglielmi, ha detto "Se ne è andato lavorando , ha messo a repentaglio la sua vita per aiutare gli altri. Che il suo sacrificio non sia stato vano".

Catalano era anche medico del carcere di Massa ed era stato responsabile nazionale del Sindacato medici italiani per la medicina penitenziaria. sarebbe andato in pensione tra pochi mesi. (ANSA).