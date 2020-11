Dpcm:protesta negozi Firenze,cartelli 'esistiamo' su vetrine

(ANSA) - FIRENZE, 27 NOV - E' iniziata ieri e proseguirà fino a lunedì 30, giorno in cui è prevista una manifestazione davanti alla sede della Camera di commercio in piazza Mentana, la protesta dei commercianti di alcuni centri commerciali naturali fiorentini, riuniti nel gruppo 'Commercianti Uniti Firenze'. I commercianti stanno esponendo sulle vetrine del loro negozio un cartello con scritto 'Esistiamo', in segno di protesta contro le chiusure differenziate per categoria merceologica disposte dall'ultimo Dpcm. (ANSA).