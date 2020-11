Rifiuti: discarica abusiva scoperta nel Fiorentino,3 denunce

(ANSA) - FIRENZE, 26 NOV - Sequestrata dai carabinieri forestali un'area di 1.600 metri quadrati, nel comune di Firenze,, usata come deposito abusivo di rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui motori elettrici, batterie esauste, elettrodomestici, cavi elettrici e altri materiali metallici.

Due uomini sono stati denunciati dopo essere stato sorpresi mentre lavoravano i rifiuti per ricavare materiali con valore commerciale, come rame, ottone, alluminio e ferro. Denunciato anche il proprietario dell'area, per avervi realizzato all'interno un manufatto in muratura risultato abusivo. (ANSA).