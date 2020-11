Libri: Pisa Book Festival torna online dal 3 al 6 dicembre

(ANSA) - PISA, 26 NOV - Dal 3 al 6 dicembre, in diretta sui canali Youtube e Facebook, ritorna il Pisa Book Festival, tradizionale appuntamento d'autunno con la lettura e l'editoria indipendente. La rassegna prevede un nuovo formato interamente online e quattro giorni di dirette dal Palazzo Blu di Pisa, l'antico palazzo nobiliare diventato museo e gestito dalla Fondazione Pisa: dalle 10 alle 20, otto incontri quotidiani, 60 grandi nomi fra autori e traduttori, e una varietà di pillole di libri e visite guidate in uno dei musei più belli della Toscana.

Da 18 anni protagonista nel panorama delle fiere nazionali dedicate all'editoria, il Pisa Book Festival, propone come sempre ai suoi visitatori, quest'anno virtuali, un programma di conversazioni, dibattiti, letture e pillole di libri. "Un festival online - osserva la direttrice del Pisa Book, Lucia Della Porta - non può creare l'atmosfera gioiosa dello stare insieme, lo scambio culturale, lo stimolo alla creatività che solo tante persone riunite in un solo spazio possono dare, ma quello che abbiamo creato, grazie alla meravigliosa collaborazione della squadra di Palazzo Blu, sarà qualcosa di molto speciale, un senso di comunità che potremmo portare in luoghi lontani dove non siamo mai stati. Grazie al sostegno e alla collaborazione dei nostri generosi sostenitori siamo riusciti a inventarci questa nuova formula in pochissimo tempo".

Paese ospite di questa edizione sarà l'Italia e la giornata inaugurale sarà aperta alle 10 dalla lectio magistralis di Alberto Casadei, 'Nel segno di Dante'. In cartellone tra gli altri anche i filologi Luca Serianni e Fabrizio Franceschini, lo storico Arnaldo Marcone, Valentina Durante, Alice Urciuolo, Nicoletta Mondadori, Tijana Djerkovic, Caterina Garzonio, Marco Vichi, Guido Paduano, Michele Navarra, Luca Murphy, Fernando Muraca e Patrizia Rinaldi. Info su www.pisabookfestival.it.

(ANSA).