Dolce Toscana,libro racconta migliori pasticceri e gelatieri

(ANSA) - FIRENZE, 26 NOV - I migliori maestri pasticceri e gelatieri, chef e professionisti del dolce Made in Tuscany: a raccontarne il lavoro, regalando anche le loro ricette semplificate, è un viaggio-reportage tra le oltre 60 eccellenze toscane del settore curato da Veronica Triolo nel libro 'Dolce Firenze & Toscana' (Nuova Editoriale Florence, pp.176, 18 euro),. Il volume, alla sua seconda edizione, è anche tradotto in inglese da Mary Rose Tiberi, per consentirne la lettura ai tanti visitatori stranieri. La copertina, e le illustrazioni interne, sono di Ian P. Benfold Haywood che interpreta la 'Dolce' Toscana con il suo treno scatenato dove ballano dolci, gelati e pane. Nel ibro anche contributi di Roberta Capua, James M. Bradburne, Vito Mollica e Davide Paolini.

Il volume, si spiega, è stato scritto prima e durante la pandemia e racconta storie di imprese prevalentemente a conduzione familiare e anche di giovani appassionati al settore dolciario. I protagonisti del libro - così come l'autrice, romana di nascita a fiorentina di adozione - non sono solo toscani, ma provengono da molte altre parti dell'Italia e del mondo: ci sono i rappresentanti siciliani, la pasticcera bolognese che si è trasferita per amore e ha aperto un laboratorio e la collega giapponese, uno chef pasticcere austriaco, una cake designer americana. Questo perché la Toscana è stata scelta da tutti loro come la regione dove poter realizzare i propri sogni, consentendo altresì ai prodotti dolciari di subire un'intrigante contaminazione di ricette, di culture e visioni. (ANSA).