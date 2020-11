Da stampe a libri, oltre mille lotti all'asta da Gonnelli

(ANSA) - FIRENZE, 26 NOV - Preziosi manoscritti, disegni, foto, carte geografiche e documenti rari. Dall'1 al 3 dicembre la Gonnelli Casa d'aste di Firenze metterà all'incanto, in modalità on line, oltre 1000 lotti suddivisi in tre sessioni.

Tra i manoscritti spicca un libro d'ore del '400 realizzato a Cremona e miniato nella Firenze rinascimentale, che andrà all'asta con una base di 18 mila euro, la più alta della tre giorni. Sempre nella stessa sezione, una pergamena risalente al 1330, lunga oltre 7 metri, relativa alle vertenze tra alcuni monasteri benedettini in Umbria e Marche. Poi una curiosa raccolta di contratti e testamenti che svelano nomi e intrecci della Toscana del '300.

La sezione autografi comprende oltre 100 lotti con importanti nomi italiani e stranieri, come Napoleone I, Paul Valéry, Hermann Hess, Victor Hugo, Alessandro Manzoni. Una corposa parte è dedicata a Gabriele D'Annunzio, all'impresa di Fiume e al volo su Vienna con lettere, manifesti, fotografie. Non mancano documenti della dittatura nazista e fascista, con lettere autografe di Mussolini, Hitler, Rommel. Sempre tra i documenti, una rara carta riportante le gabelle sui beni immobili nella Firenze degli anni di Petrarca e Boccaccio. Nella sezione dedicata ai libri, alle scienze e alla matematica si segnalano la prima rara edizione con dedica autografa di Eugenio Montale di 'Ossi di seppia'. Poi la prima edizione italiana (1548) della 'Geografia' dell'astronomo alessandrino Claudio Tolomeo, antenato dei più moderni atlanti tascabili. Top lot della sezione, la più importante opera di Daniel Bernoulli, Hydrodynamica del 1738, considerato il padre della moderna idrodinamica e Méchanique analitique di Joseph Louis Lagrande del 1788, entrambe in prima edizione. Nella sezione 'disegni', tra gli altri, fogli di Giovan Battista Tiepolo, Albrecht Dürer, Rembrandt, Francisco Goya. (ANSA).