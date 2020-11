Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 26 NOV - La Toscana registra oggi un aumento più consistente dei nuovi casi ma è da 'record' è il numero dei decessi: dalla rilevazione diffusa oggi dalla Regione sono 72 i pazienti morti, 42 uomini e 30 donne con un'età media di 82,7 anni. Alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore, si precisa comunque, si riferiscono a morti avvenute nelle settimane scorse. In totale, da inizio pandemia, sono 2.450 i pazienti deceduti in Toscana. Riguardo ai nuovi casi sono 1.351 in più - età media 48 anni circa - rispetto a ieri: il totale complessivo è di 99.327. I nuovi casi sono l'1,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.511.997, 16.999 in più rispetto a ieri di cui il 7,9% positivo, dato in crescita: ieri era del 6,6%.

Crescono però anche i guariti, del 5,2% e raggiungono quota 48.742 (49,1% dei casi totali) e scendono ancora i ricoverati: per la prima volta dal 15 novembre si è sotto quota 2.000, per la precisione sono 1.993 i degenti, 47 in meno rispetto a ieri, di cui 281 in terapia intensiva (5 in meno). (ANSA).