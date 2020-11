Assistenza UGO a persone fragili estesa a Bologna e Padova

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - UGO, start up vincitrice nel 2019 del contest di open banking di Banca MPS. e mette a disposizione anche nelle città di Bologna e Padova i suoi servizi di assistenza e di caregiving con il supporto di OfficinaMPS. Lo comunica il gruppo senese secondo cui UGO estenderà, a partire da oggi 26 novembre, le sue prestazioni nel capoluogo emiliano e in quello veneto consentendo di beneficiare gratuitamente del servizio alle prime 500 persone che ne faranno richiesta. Un contributo utile sia in questa fase, per fronteggiare la nuova emergenza sanitaria, ma anche in futuro, per offrire i servizi di assistenza e caregiving a tutti i cittadini bolognesi e padovani. Le persone interessate possono da subito accedere al servizio UGO, in forma gratuita grazie al supporto di OfficinaMPS. In un momento difficile come questo, gli operatori UGO aiuteranno le persone sole e fragili a raggiungere l'ospedale in modo sicuro, gestire visite e terapie che non possono essere interrotte, fare la spesa, andare in banca o alle poste, fare una piccola passeggiata o una semplice chiacchierata di mezz'ora al telefono per non sentirsi soli o dimenticati. Un supporto concreto per quelle famiglie che si ritrovano lontane e limitate negli spostamenti ma che desiderano prendersi cura dei propri cari anche a distanza. I servizi vengono svolti dagli operatori nel massimo rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione anti CoViD-19.

UGO nasce nel 2015 come startup innovativa a vocazione sociale fondata da quattro giovanissimi neo-imprenditori che desiderano innovare il panorama dei servizi alla persona e supportare le famiglie con una soluzione su misura che parli un nuovo linguaggio, positivo. Oggi ha un team centrale di 12 persone, più di 400 operatori sul territorio e una fitta rete di partner in 15 città italiane. (ANSA).