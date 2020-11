Fiorentina; Ribéry, tornerò presto per dare una mano

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - "La prossima partita è la più importante per tutti noi, tornerò prima possibile per dare il mio contributo al meglio delle mie possibilità". Questo il messaggio postato da Franck Ribéry via twitter. L'attaccante della Fiorentina, uscito domenica per un risentimento muscolare, non sarà a disposizione per la trasferta di domani di Coppa Italia contro l'Udinese, ma Prandelli spera di recuperarlo per quella successiva di campionato contro il Milan. E lo stesso Ribéry, ancora a caccia del primo gol stagionale, farà di tutto per non mancare. ''Forza Fiorentina, forza viola - ha scritto ancora il 37enne campione francese - e grazie a tutti per i messaggi di incoraggiamento''. (ANSA).