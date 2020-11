Covid: Toscana; giù casi e ricoveri ma altri 47 morti

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - Sono 96.990 i casi di Covid in Toscana da inizio pandemia: rispetto a ieri se ne registrano 962 i positivi in più, pari a una crescita dell'1% rispetto al totale del giorno precedente. I nuovi casi registrati giornalmente sono sotto quota mille per la prima volta dal 21 ottobre scorso: l'età media è di 49 anni circa. I guariti crescono del 6,4% e raggiungono quota 43.973. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.480.155, 11.813 in più rispetto a ieri, di cui l'8,1% positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 50.706, -3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 2.067, 61 in meno rispetto a ieri: di questi 296 sono in terapia intensiva (stabili). Purtroppo oggi si contano altri 47 decessi: 26 uomini e 21 donne con un'età media di 83,4 anni. Il totale di pazienti morti da inizio pandemia è di 2.311.

Complessivamente, 48.639 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.652 in meno rispetto a ieri, meno 3,3%). Sono 49.610 (stabili rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).