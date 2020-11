Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - La Toscana scende sotto quota mille nuovi casi giornalieri: non accadeva dal 21 ottobre scorso. In calo anche i ricoveri non i decessi purtroppo. Questi i dati del bollettino quotidiano della Regione Toscana.

In particolari sono 962 i casi in più, pari a una crescita dell'1% rispetto al totale del giorno precedente, a fronte di 11.813 tamponi: l'incidenza dei positivi scende all'8,1% positivo. I ricoverati sono 2.067, 61 in meno rispetto a ieri: di questi 296 sono in terapia intensiva (stabili). Purtroppo oggi si contano altri 47 decessi: 26 uomini e 21 donne con un'età media di 83,4 anni. Il totale di pazienti morti da inizio pandemia è di 2.311.

Tra i casi toscani anche quello di un dodicenne che è stato salvato al Meyer. L'ospedale pediatrico fiorentino ha reso noto che il piccolo paziente, ora a casa, ha rischiato la vita per le complicanze determinate dall'infezione da Coronavirus. Il Meyer afferma che è la prima volta, dall'inizio della pandemia, che i sanitari del pediatrico si sono trovati "a fronteggiare un caso di tale gravità. Di solito, infatti, il virus colpisce in modo più lieve bambini e adolescenti. Nel caso del dodicenne, invece l'infezione ha scatenato un gravissimo quadro infiammatorio, che in termini tecnici è definito Pims: una sindrome di infiammazione multi-sistemica correlata all'infezione da Sars-CoV-2 identificata nell'età pediatrica".

Intanto la Regione ha messo a punto il piano vaccinale: "Abbiamo individuato 12 ospedali, i mezzi mobili per la vaccinazione delle rsa e chi compone la nostra prima tranche di persone da vaccinare: gli operatori sanitari più esposti e il personale delle rsa. L'importante è che arrivino i vaccini, poi il modo per farli nei tempi e nei modi giusti lo troviamo sicuramente", ha spiegato Carlo Tomassini, direttore della direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale della Regione Toscana parlando della vaccinazione dal Covid. (ANSA).