Covid: Giani, in Toscana 962 positivi su 11.813 tamponi

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - I nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 962 su 11.813 tamponi molecolari e 3.245 test rapidi effettuati. Lo rende noto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, in un post su Facebook. Il dato dei tamponi è più alto di quello di ieri (10.551), ma più basso rispetto agli esami eseguiti mediamente la scorsa settimana, che si aggiravano intorno ai 17mila-18mila tamponi quotidiani: ad esempio domenica ne sono stati fatti 17.481 risultando 1.929 nuovi positivi. Il numero dei nuovi contagiati scende sotto quota mille per la prima volta dal 21 ottobre: all'epoca si registrarono 866 positivi su 11.629 tamponi.

Nel suo post Giani ha allegato una foto del personale sanitario dell'ospedale Santo Stefano di Prato. "Hanno dovuto coprire ogni parte del loro corpo per proteggerci dal Covid-19.

In quegli occhi si celano identità di donne e uomini che hanno sacrificato parte della vita per dedicarsi interamente alla loro missione: donarsi all'altro per aiutarlo a salvarsi. Ecco perché gli infermieri della terapia intensiva di Prato hanno mostrato una loro foto perché chi vive questo terribile momento possa vedere un volto e un sorriso dietro a quegli angeli di bianco vestiti. Grazie ragazze e ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo!". (ANSA).