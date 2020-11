Rapina a 18enne a Firenze, denunciati 3 minorenni

(ANSA) - FIRENZE, 23 NOV - Avrebbero aggredito un 18enne, il 30 ottobre scorso a Firenze nel quartiere dell'Isolotto, costringendolo a consegnare loro il portafoglio dopo averlo minacciato con dei frammenti di vetro. Con quest'accusa due 17enni e un 15enne, tutti residenti a Firenze, sono stati denunciati dai carabinieri per rapina in concorso. A casa di uno dei tre ragazzini, perquisiti nei giorni scorsi su delega della procura per i minorenni, è stato trovato il portafoglio portato via alla vittima. (ANSA).