Cinema: docu su guerra Siria e Ucraina vince Festival Popoli

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - Il documentario 'This Rain Will Never Stop' della regista Alina Gorlovache, un racconto personale del giovane curdo Andriy e dei suoi viaggi tra la Siria e l'Ucraina per sfuggire alla guerra, si aggiudica il premio al Miglior lungometraggio del Concorso internazionale al 61/o Festival dei Popoli.

Il riconoscimento è stato assegnato dalla giuria internazionale composta da Joëlle Bertossa (Svizzera), Maria Bonsanti (Italia) e Andrei Ujica (Romania). "L'Ucraina, porta d'ingresso per l'Europa - si legge nella motivazione - è diventata oggi un territorio di transito per i migranti in cerca del loro rifugio, vittime delle guerre che si dispiegano dal Donbass alla Siria". Il premio per il miglior documentario del Concorso italiano è andato a Duccio Chiarini, regista fiorentino, che racconta, a partire dal diario scritto in guerra dal prozio, un versante nascosto della propria famiglia per comporre un mosaico inedito e sfaccettato della storia d'Italia.

(ANSA).