Incendi: a fuoco vagone merci con cartone nell'Aretino

(ANSA) - LATERINA PERGINE (AREZZO), 21 NOV - Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Arezzo per un intervento nei pressi della stazione ferroviaria di Laterina per un incendio che ha coinvolto un vagone merci, contenente cartone compattato. Non risultano persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri e personale tecnico delle Ferrovie dello Stato per verificare i danni e ricostruire cause e dinamica dell'incendio. (ANSA).