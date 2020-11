Covid: Toscana, +2.207 casi e 48 morti

(ANSA) - FIRENZE, 20 NOV - Sempre sopra quota 2.000 i nuovi casi di pazienti Coronavirus in Toscana (2.207 per l'esattezza, età media 49 anni) a fronte di 48 decessi (età media 79,4) nelle ultime 24 ore (2.221 il totale dei pazienti Covid morti dall'inizio dell'epidemia). In Toscana sono 90.884 i casi di positività (+2,5% su ieri) dall'inizio. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.421.783, 18.442 in più rispetto a ieri di cui il 12% positivo. Oltre 104.000 i toscani coinvolti a vario titolo nella pandemia da un punto di vista sanitario (positivi e non positivi ma in quarantena). Gli attualmente positivi, però, sono oggi 53.869 (-0,5% su ieri): sono 2.087 ricoverati (14 in meno rispetto a ieri) di cui 295 in terapia intensiva (8 in più) e 51.782 persone in isolamento a casa con sintomi lievi o asintomatii (-241 su ieri). Ci sono inoltre 51.062 (924 in più rispetto a ieri, più 1,8%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. I guariti totali sono 34.894 (+2.414 su ieri, +7,4%): 2.134 sono clinicamente guariti (+133 su ieri, +6,6%) e 32.760 guariti 'totali', le cosiddette guarigioni virali con doppio tampone negativo a distanza di giorni. La Toscana è ora settima in Italia come numerosità di casi, con circa 2.437 casi per 100.000 abitanti. (ANSA).