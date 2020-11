Giani, in Toscana 'Rsa total Covid' per isolare positivi

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - Alcune residenze sanitarie assistite per anziani saranno riconvertite in 'Rsa total Covid' per separare gli anziani positivi al Coronavirus da quelli negativi in modo da evitare ulteriori contagi. Lo prevede l'ultima ordinanza (la numero 112), firmata oggi dal presidente della Toscana, Eugenio Giani.

Tale operazione, spiega la Regione in una nota, sarà messa in pista a breve e rimarrà in vigore per l'intera durata dell'emergenza sanitaria. Saranno convertite in 'Rsa total Covid' le strutture con una maggiore percentuale di positivi: alle Asl è affidato il compito di predisporre l'elenco delle residenze per essere riorganizzate in tempi rapidi. La gestione dei positivi, si spiega, è affidata in modo condiviso, fino alla loro negativizzazione e successiva collocazione in altra struttura 'no Covid', alle Usca e al medico di famiglia.

"Seguiamo con la massima attenzione ciò che accade nelle rsa in questo periodo così difficile e agiamo di conseguenza - ha detto Giani - mettendo in atto le migliori soluzioni organizzative possibili, in modo condiviso e celere, finché durerà lo stato di emergenza determinato dal Covid". Differenziare i luoghi di accoglienza in 'total Covid' e in 'no Covid', aggiunge il presidente della Toscana, "ci consente di contrastare la diffusione del virus, e dei contagi che ne conseguono, tra ospiti e personale di assistenza dedicato. Da qui l'inevitabile e temporanea necessità di separare i positivi da quelli che risulteranno negativi". "E' una atto di sanità pubblica - conclude Giani - oltre che di tutela della salute individuale".

"Il nostro impegno - dice l'assessore regionale al sociale Serena Spinelli - è di garantire il massimo di separazione tra ospiti positivi e negativi così da ridurre i contagi il più possibile". (ANSA).