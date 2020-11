Covid: team apposito per richieste fine isolamento

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - Creato dalla Asl Toscana Centro, competente per Firenze, Prato e Pistoia, un team di operatori sanitari per la presa in carico delle richieste di fine isolamento da parte delle persone risultate positive al Covid.

La squadra, composta da medici e da studenti iscritti alla facoltà di medicina, sarà operativa da domani.

Gli interessati, spiega la Asl, dovranno inviare una mail all'indirizzo fineisolamentocovid@uslcentro.toscana.it , dichiarando le loro condizioni e il proprio recapito telefonico, "in modo da ricevere l'attestazione, rilasciata dalla competente struttura di igiene pubblica.

La condizione di fine isolamento, precisa la Asl, "si realizza nei seguenti casi: soggetti in isolamento privi di sintomi da almeno 3 giorni e con tampone negativo dopo almeno 10 giorni; soggetti ancora positivi dopo 21 giorni di isolamento, privi di sintomi da almeno una settimana e non immunodepressi".

