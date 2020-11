Covid, in Toscana altri 2508 casi e 55 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - Sono 2508 i nuovi positivi al Coronavirus oggi in Toscana dove si registrano purtroppo anche 55 decessi che portano a oltre 2.000, per la precisione 2.022 il numero dei pazienti morti.i. Se l'aumento dei nuovi casi è più consistente rispetto a quello registrato ieri quando erano stati 2.361, sono stati però effettuati quasi 7.000 tamponi in più: 22.365 contro 15.695. La percentuale dei positivi sui test fatti è scesa all''11,2% rispetto al 15 di ieri. I ricoverati sono 2.087 (+18), di cui 282 in terapia intensiva (+5). I guariti crescono dell'8,9% e raggiungono quota 30.573 (35,3% dei casi totali).

Complessivamente, 52.023 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o risultano prive di sintomi (-60). Sono 51.016 (+3.232 ) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con contagiati.