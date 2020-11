Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 18 NOV - Scende all'11,2%, contro il 15 di ieri, l'incidenza dei casi positivi rispetto ai tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Toscana. La regione oggi registra è vero, rispetto all'ultima rilevazione, un aumento più consistente di casi - 2.508 contro i 2.361 di ieri - a fronte però di quasi 7.000 tamponi in più eseguiti: 22.365 contro 15.695. Purtroppo sono ancora tanti i decessi: 55 nell'ultima rilevazione. I ricoverati sono 2.087 (+18), di cui 282 in terapia intensiva (+5).

Secondo i numeri forniti oggi in commissione sanità del Consiglio regionale, l'assessore alla sanità della Toscana, Simone Bezzini ha sottolineato che "attualmente il servizio sanitario regionale abbia in carico un totale di 100mila persone da gestire per il Covid, un numero che dà l'idea della situazione complessa da affrontare".

Per far fronte intanto all'emergenza Covid, oggi due nuove ordinanze del sindaco di Firenze Dario Nardella e del governatore Eugenio Giani. Nardella ha disposto il divieto di consumare cibi e bevande sul posto o nel raggio di 50 metri dall'esercizio commerciale in cui sono stati acquistati, dopo che la polizia municipale ha segnalato che continuano a verificarsi assembramenti in alcuni punti della città. Giani ha invece disposto che alcune strutture per anziani siano riconvertite in 'Rsa total Covid' per separare gli ospiti positivi dai negativi in modo da evitare ulteriori contagi.

