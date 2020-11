Scontro tra camion, un morto e A1 chius A1 verso Sud a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - Un uomo è morto a causa di un incidente che ha portato anche alla chiusura in carreggiata sud dell'A1 tra i caselli di Firenze Impruneta e Firenze Sud. Coinvolti tre mezzi pesanti, deceduto uno dei camionisti. Segnalati al momento 3 km di coda al casello di Firenze Impruneta.

Sul posto intervenuti soccorsi sanitari, vigili del fuoco, polstrada e personale della direzione 4/o tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

Per le lunghe percorrenze, verso Roma, Autostrade consiglia di uscire a Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena e prendere raccordo Siena Bettolle per poi rientrare in A1 a Valdichiana; per gli utenti all'interno del tratto chiuso è comunque possibile uscire a Firenze sud per poi rientrare sempre da Firenze sud in direzione di Roma. (ANSA).