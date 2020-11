Scontro tra 3 camion in A1, morto uno dei conducenti

(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - E' deceduto il conducente di uno dei tre tir coinvolti in un incidente avvenuto nel tratto fiorentino dell'autostrada A1, in direzione Sud. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti soccorsi sanitari, vigili del fuoco, polstrada e personale della direzione 4/o tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. In base a una prima ricostruzione della polizia stradale, i tir sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento, avvenuto in prossimità di una coda dovuta a un cantiere stradale. La A1 resta al momento chiusa in direzione Sud.

(ANSA).