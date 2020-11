Online 'Bambini prodigio', viaggio su orme Mozart

(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - Nel 1770 un giovane Mozart (1756 - 1791) incontra in Italia un altro bambino prodigio: l'inglese Thomas Linley da Bath, un virtuoso del violino di 14 anni. I due, girando per Firenze scoprono e si fanno ispirare dal David di Michelangelo. A questa storia è ispirato 'Bambini prodigio - Wunderkinder - Child Prodigies', un fantasy storico-cinematografico, una sorta di viaggio sulle orme di Mozart. Il video è disponibile da oggi sul canale YouTube della Galleria dell'Accademia di Firenze e su quello del Mibact.

La primavera scorsa, su invito di Cecilie Hollberg, direttore del museo fiorentino e di Gerald Maria Bauer, capo della drammaturgia del Theater der Jugend di Vienna, è stata avviata una collaborazione con la fondazione Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz e con l'orchestra Staatsorchester Braunschweig per realizzare un progetto online dedicato a Mozart. Il soggetto e il film, si spiega, sono stati sviluppati e realizzati dal Theater der Jugend sulla base di accurate ricerche, le scene sono state recitate dalla compagnia teatrale e filmate sul palco del Renaissancetheater di Vienna, mentre il materiale iconografico sul David di Michelangelo è fornito dalla Galleria dell'Accademia di Firenze, insieme ad alcuni strumenti musicali custoditi dal museo. (ANSA).