Fiamme in appartamento a Prato, 6 persone evacuate

(ANSA) - PRATO, 17 NOV - Un incendio è scoppiato nel pomeriggio in un appartamento a Prato in cui abitano sei persone, ora evacuate, in via Ferrucci, alla prima periferia della città. Squadre del comando dei vigili del fuoco sono intervenute estinguendo le fiamme mentre sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. Alcune delle persone che abitano nell'appartamento sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari del 118 ma no sarebbero state riscontrati traumi significativi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Non sono ancora state individuate le cause del rogo. (ANSA).