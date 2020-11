Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 17 NOV - In Toscana frena un po' l'aumento quotidiano dei nuovi positivi, più 2.361 (contro i 2.433 dell'ultima rilevazione), pari al 2,9% in più del totale di ieri e che oggi è di 84.197 da inizio pandemia. Ma la regione risale dall'8/o al 7/o posto per numerosità di casi con circa 2.258 contagiati per 100.000 abitanti (la media italiana è di circa 1.998 x100.000). Purtroppo si registrano anche 52 decessi in più - 28 uomini e 24 donne con un'età media di 83 anni - che portano il totale complessivo a 1.967. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.363.146, 15.695 in più rispetto a ieri, di cui il 15% positivo. I ricoverati sono 2.069, 'solo' 8 in più rispetto a ieri, di cui 277 in terapia intensiva (7 in meno).

Intanto il presidente della Toscana Eugenio Giani potrebbe chiedere nei prossimi giorni che le province di Grosseto e Siena, le due province con il minor numero in Toscana di casi, siano fuori dalla zona rossa. Lo ha annunciato oggi lo stesso governatore ai microfoni di Lady Radio. "Penso di chiederlo - ha spiegato Giani rispondendo a una domanda dei conduttori-, naturalmente per quelle zone in cui devo valutare una certa stabilità di dati positivi da 14 giorni a questa parte. Potrebbe trattarsi delle province di Grosseto e Siena, comunque ritengo che questo non avvenga oggi ma che possa avvenire nei prossimi giorni". (ANSA).