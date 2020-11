Veicolo in fiamme in parcheggio clinica, distrutto furgone

(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - Intervento dei vigili del fuoco questa mattina per l'incendio di un furgone nel parcheggio della casa di cura Villa Donatello, a Sesto Fiorentino (Firenze). I pompieri, avvisati dal personale, hanno domato le fiamme prima che si propagassero alle altre auto in sosta. L'intervento è durato circa un'ora. Dai primi accertamenti sarebbero escluse cause dolose. Sempre in base a quanto emerso, il furgone , andato completamente distrutto, apparterrebbe a un corriere, ed era stato parcheggiato da pochi minuti. (ANSA).