Superciclabile Firenze-Prato, Palazzo Vecchio dà l'ok

(ANSA) - FIRENZE, 16 NOV - Puntare su forme alternative ai mezzi a motore, creando il primo caso in Italia di infrastruttura ciclabile ad alta capacità: è la superciclabile di collegamento tra Firenze e Prato che oggi ha avuto il via libera a maggioranza dal Consiglio comunale fiorentino con l'adozione della variante urbanistica semplificata su proposta dell'assessore all'ambiente Cecilia Del Re. La larghezza della pista (quattro metri), è stato spiegato, sarà adeguata in modo da permettere la circolazione in sicurezza a velocità sostenute (25 km/h), con possibilità di sorpasso e un tracciato lineare con il minor numero di interferenze possibile. La pista è dotata di un impianto di illuminazione dedicato con un sistema di sensori di presenza che permette l'accensione nelle ore notturne.

Nel settembre scorso la Città metropolitana di Firenze aveva approvato il progetto definitivo per la realizzazione della superstrada ciclabile di collegamento Firenze-Prato per i lotti 1 e 2: il primo interessa i comuni di Firenze e Sesto Fiorentino. A luglio scorso invece l'ok del COmune di Prato."Una vera e propria superstrada ciclabile che unirà le città di Firenze e Prato - ha detto il sindaco Dario Nardella -. Una superpista concepita per soddisfare le esigenze di mobilità dell'utenza abituale, ma anche di quella saltuaria e turistica".

"Sarà l'infrastruttura per la mobilità dolce più importante della Toscana, un collegamento ciclabile che collegherà direttamente il Centro Pecci alla Stazione Leopolda di Firenze", il commento del sindaco di Prato Matteo Biffoni. (ANSA).