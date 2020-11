Covid:Toscana, +2.653 positivi e 44 morti

(ANSA) - FIRENZE, 15 NOV - Nella Toscana da oggi 'zona rossa' il contagio Covid tiene ancora marce forzate: ci sono 2.653 nuovi casi (47 anni età media) e altri 44 morti nelle ultime 24 ore (età media 84,7 anni) secondo il report giornaliero della Regione. Il totale dei decessi sale a 1.879 persone. I nuovi positivi sono il 3,5% in più rispetto al giorno precedente mentre 18.737 sono i tamponi eseguiti (totale 1.331.924). La Toscana raggiunge 79.403 positivi dall'inizio dell'emergenza ma quelli attuali sono 52.308 (+2,4% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 2.008 (+63 su ieri, +3,2%) di cui 274 in terapia intensiva (+8 unità, +3%). Gli altri 50.300 sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure in ospedale o senza sintomi (+1.184 in più rispetto a ieri, +2,4%). Poi ci sono 43.084 persone senza Covid (-824 su ieri, -1,9%) negative al Covid ma isolate in sorveglianza attiva per la quarantena avendo avuto contatti con contagiati. Le persone guarite sono 25.216 (di cui 1.362 in più rispetto a ieri, +5,7%): ci sono 1.666 clinicamente guariti (+111 su ieri, +7,1%) e 23.550 (+1.251 su ieri, +5,6%) guariti a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

(ANSA).