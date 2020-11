Maggio, di nuovo online 'Creazione' Haydn diretta da Mehta

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - La Creazione di Franz Joseph Haydn diretta da Zubin Mehta con il Coro e l'Orchestra del Maggio è di nuovo online, disponibile alla visione sul sito web e sui canali social del Maggio per altri dieci giorni fino al 23 novembre.

Sono state intanto circa 22mila le visualizzazioni durante l'esecuzione in differita dello scorso 11 novembre sui canali del Maggio, dell'agenzia ANSA e dell'Anfols per il progetto 'Aperti nonostante tutto'. Lo rende noto la Fondazione del Maggio musicale. L'iniziale diretta del concerto, il 10 novembre, era stata sospesa a causa di problemi tecnici per il segnale audio. In particolare, si spiega dal Maggio, in occasione della trasmissione l'11 novembre sono state registrate 7000 visualizzazioni sul profilo Facebook e circa 3200 sulla pagina del sito dell'ANSA, circa 500 visualizzazioni uniche su Anfols e - per il Maggio - 4500 utenti diretti sul sito e sul canale YouTube oltre a 6500 su Facebook e i canali social del Teatro per un totale di circa 21.700 visualizzazioni. I contatti analizzati dal Maggio hanno indicato una provenienza di pubblico, per 80,77% dall'Italia, del 14% dalla Francia e dalla Germania, e il restante 5,23% dalla Svizzera e altri Paesi.

