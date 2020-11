Cicloturismo lungo le strade di Siena, opportunità e formazione

(ANSA) - SIENA, 13 NOV - Tre giornate di aggiornamento, il 17 e 24 novembre e il 4 dicembre, interamente dedicate al tema del cicloturismo, "un settore sempre più in sviluppo e quindi da considerare come un'importante opportunità di crescita economica per le realtà del nostro territori". E' quanto spiega Alberto Tirelli, assessore al turismo e commercio del Comune dI Siena, ente locale che le ha organizzate con Toscana Promozione Turistica e Regione Toscana.

Il percorso formativo - dedicato la mattina ai tecnici professionisti, il pomeriggio alle strutture ricettive - è completamente gratuito e vedrà la partecipazione di esperti del settore. Per maggiori informazioni: Comune di Siena Servizi Progetti sovracomunali francigena@comune.siena.it tel.: 0577 534506-502 www.comune.siena.it www.sienacomu (ANSA).