Azzurri: guai muscolari, anche Kean lascia il ritiro

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - Dopo Pellegri anche Kean lascia il ritiro di Coverciano. L'attaccante del Psg non è riuscito a smaltire un problema muscolare. Intanto nell'allenamento odierno non ha preso parte Bonucci alle prese con un problema agli adduttori che si trascina dalla gara di Champions League contro il Barcellona. Il difensore della Juventus, che in caso di impiego domenica contro la Polonia centrerebbe il traguardo delle 100 presenze in azzurro, sta stringendo i denti e farà di tutto per esserci. Sembra invece recuperato Belotti: pur con una fasciatura al ginocchio si è allenato regolarmente in gruppo.

