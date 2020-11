Azzurri: Emerson "questa Nazionale come una famiglia"

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - "Kroos ha detto che si gioca troppo e noi calciatori siamo burattini? Vero che non siamo delle macchine e può succedere ogni tanto di sentirsi stanchi ma giocare a calcio è il nostro lavoro e una passione, per me non è un problema farlo ogni tre giorni, figurarsi qui in Nazionale che è come una famiglia, in cui ci sentiamo fratelli e parliamo di tutto, non solo di pallone". Così Emerson Palmieri in ritiro con gli azzurri a Coverciano.

"Sappiamo che non è un momento facile ma noi per primi dobbiamo dare il buon esempio - ha aggiunto l'esterno italo-brasiliano in forza al Chelsea - Purtroppo tra infortuni e virus, manca ancora pure il nostro ct, non è semplice preparare una gara importante come quella con la Polonia ma quando si parla della Nazionale dobbiamo dare tutto e fare tutti del nostro meglio per riportarla al top come merita". (ANSA).