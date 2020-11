Rapinarono 15enni a Lucca, arrestati un 20enne e tre minori

(ANSA) - LUCCA, 12 NOV - Quattro giovani, tre dei quali minori, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di rapina aggravata ai danni di due quindicenni. I fatti sono avvenuti nel centro storico di Lucca lo scorso 7 ottobre. I tre, con ordinanza del gip al tribunale dei minori, sono stati sottoposti alla permanenza in casa. mentre l'unico maggiorenne del gruppo, un 20enne, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.

Secondo la ricostruzione degli investigatori i due ragazzi rapinati, probabilmente interessati ad acquistare dell'hashish, si sarebbero avvicinati al gruppetto dei quattro giovani. A quel punto il maggiorenne, marocchino, avrebbe invitato i due ragazzi ad appartarsi ed avrebbe chiesto loro di consegnare tutti i soldi che avevano. Alle resistenze sarebbero partiti, sempre secondo quanto riferito dagli investigatori, i primi schiaffi e strattonamenti finché il ventenne, già noto alle forze dell'ordine, non avrebbe estratto un coltello puntandolo alla gola di una delle vittime. Sottratti 60 euro, il gruppo, dopo avere minacciato di ritorsione qualora avessero denunciato, si sarebbe poi allontanato. I due quindicenni, accompagnati dai genitori, hanno presentato denuncia in questura. La polizia, che da tempo monitorava i movimenti di alcuni ragazzi che, nel centro storico, seminavano il terrore tra i coetanei, è risalita, grazie ai filmati delle telecamere comunali, ai responsabili. Una delle vittime, dopo la denuncia, aveva ricevuto un messaggio minatorio da un profilo social sconosciuto; il mittente, identificato dalle forze dell'ordine, non era coinvolto nella rapina ma è stato a sua volta costretto dal gruppo ad intimorire le vittime. (ANSA).