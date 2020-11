Covid:Toscana;+1.932 casi,altri 33 morti

(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - Calano sotto le 2.000 unità giornaliere in Toscana (per l'esattezza 1.932) i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore a cui però si aggiungono altri 37 decessi per un totale di 1.738 morti dall'inizio della pandemia in regione. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.275.580, cioè 15.786 in più rispetto a ieri. I positivi in Toscana sono arrivati così a 71.852 totali, mentre gli attualmente positivi sono oggi 48.916 (+2,1% su ieri): tra loro i ricoverati sono 1.909 (35 in più su ieri, +1,9%), di cui 256 in terapia intensiva (+10 pazienti, +4,1%) mentre 47.007 persone sono in isolamento domiciliare con lievi sintomi o senza sintomi. Ci sono in isolamento altre 41.883 persone (+2,1%) sotto sorveglianza attiva delle Asl perché, pur negative al Covid, hanno avuto contatti con contagiati. Le persone guarite sono in totale 21.198 (+879 su ieri, +4,3%) di cui 1.372 persone clinicamente guarite (+64 su ieri pari al +4,9%) e 19.826 (+815 su ieri, più 4,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

