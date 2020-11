Bankitalia,economia Toscana-12%in 6 mesi

(ANSA) - FIRENZE, 12 NOV - Per il primo semestre del 2020, l'indicatore trimestrale dell'economia regionale (Iter), sviluppato dalla Banca d'Italia, segnala una flessione di quasi il 12% in Toscana, in linea con quanto stimato per l'intero Paese. E' quanto emerge dall'aggiornamento congiunturale del rapporto sull'economia regionale realizzato da Bankitalia. Per l'industria il sondaggio della Banca d'Italia su un campione di imprese con almeno 20 addetti, ha evidenziato una riduzione diffusa del fatturato, più intensa per moda e imprese di minori dimensioni. Nel terziario, i due terzi hanno segnalato un calo del fatturato nei primi 9 mesi 2020, a fronte di un quinto che ha stimato un aumento. In edilizia si segnala in estate un moderato recupero dell'attività rispetto al periodo di fermo produttivo. Nel residenziale le compravendite, in aumento dal 2014, sono calate di un quinto. Le prospettive, secondo Bankitalia, "restano condizionate dall'incertezza circa l'evoluzione della pandemia". Il credito, rimasto stazionario tutto l'anno, ha avuto una crescita del 2% a settembre. (ANSA).