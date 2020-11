Rapina passante ma vittima lo blocca e chiama 113, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - Ha rapinato un 24enne colpendolo con un pugno allo stomaco e strappandogli dal collo due collanine d'oro, ma è stato inseguito e bloccato dalla vittima e da un amico, che poi hanno chiamato la polizia. Così è stato arrestato un 30enne, ieri sera nel centro di Firenze in via Ghibellina. L'uomo, marocchino, già noto alle forze dell'ordine per reati dello stesso tipo, era attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Recuperate le collane, del valore di circa 3mila euro. (ANSA).