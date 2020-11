Covid:Toscana centro,stop attività programmate ospedali

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - "Stiamo per fermare tutte le attività programmate, è questione di giorni". Lo afferma Paolo Morello Marchese,l direttore generale dell'Asl Toscana centro.

Il provvedimento, spiega, riguarderà tutti gli ospedali dell'azienda sanitaria, competente per le province di Firenze, Prato e Pistoia (tranne Careggi, Azienda ospedaliero universitaria a se stante) , e ha lo scopo di liberare posti letto per fronteggiare l'emergenza Covid. Resteranno garantiti gli interventi di chirurgia oncologica, quelli per patologie tempo dipendenti come infarto e ictus, e le urgenze. Al momento, sottolinea ancora Paolo Morello Marchese, l'incremento settimanale dei ricoveri Covid nei nosocomi della Asl è di "50-60 unità". "Se questo incremento continuerà per mesi - aggiunge - inevitabilmente andremo a saturare i letti".