Covid: Toscana, intesa tamponi rapidi antigenici da pediatri

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - I pediatri di famiglia potranno fare i tamponi antigenici rapidi per il Covid, nel proprio studio, ai contatti stretti asintomatici, individuati dal pediatra stesso oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione, oppure ai casi sospetti. E' quanto prevede l'accordo firmato oggi tra Regione Toscana e le organizzazioni sindacali dei pediatri di famiglia (Fimp e Simpef) per potenziare la risposta dell'assistenza territoriale e contrastare la trasmissione del virus. I pediatri che non intendono effettuare i tamponi antigenici rapidi presso i propri studi, spiega la Regione, devono darne immediata comunicazione all'Azienda sanitaria, che dovrà identificare le sedi e concordare le modalità organizzative relative all'effettuazione dei test diagnostici. (ANSA).