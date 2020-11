Covid: Livorno chiude nel weekend 'moletti' sul lungomare

(ANSA) - LIVORNO, 11 NOV - 'Moletti' e porticcioli non accessibili a Livorno, fatte alcune eccezioni, nel weekend del 14 e 15 novembre. Rimane frequentabile, si legge in una nota del Comune, ma nel rispetto delle normative anti-covid, l'intero lungomare.

Sabato prossimo dalle 13 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18 non sarà possibile accedere e stazionare allo Scoglio della Regina, Moletto Nazario Sauro, Moletto di San Jacopo, Moletto d'Ardenza, Moletto d'Antignano, Moletto di Quercianella. In tali zone potranno accedere i proprietari delle imbarcazioni ormeggiate per attività collegate alla nautica, i residenti di eventuali abitazioni con ingresso in quelle aree e i soci dei circoli velici, nautici e della pesca. "Rimane frequentabile l'intero lungomare labronico - afferma il sindaco Luca Salvetti - che si estende per molti chilometri, anche se invitiamo i livornesi a limitare allo stretto necessario l'uscita di casa in una fase delicata della gestione della pandemia". (ANSA).