Covid: Firenze 'arancione', poco traffico e caffè da asporto

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - Poco traffico secondo la polizia municipale, turisti non pervenuti, e niente più caffè al bancone ma da asporto, con i clienti in fila per entrare al bar o in pasticceria: questo in sintesi il primo mattino di Firenze zona arancione dove la Camera di commercio ha calcolato 7mila imprese nel campo dei pubblici esercizi costrette a rimodulare l'attività, o sospenderla.

Secondo Confcommercio in tutta la Toscana resterà aperto con le nuove regole anti-Covid (asporto, o consegna a domicilio) un ristorante su quattro e un bar su due, e a chiudere saranno soprattutto i grandi caffè dei centri storici, penalizzati dall'assenza di turisti: è il caso, fra gli altri, dello storico caffè Paszkowski di piazza della Repubblica a Firenze, che ha deciso di sospendere totalmente l'attività. Lo spopolamento del centro spinge anche altre tipologie di negozi a sospendere l'attività, o a ridurre al weekend i giorni d'apertura. (ANSA).