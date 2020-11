Al via restauro per Resurrezione di Raffaellino del Garbo

(ANSA) - FIRENZE, 11 NOV - Al via il restauro de La Resurrezione, tavola di Raffaellino del Garbo, custodita dalla Galleria dell'Accademia di Firenze. Ad annunciarlo è il museo stesso in una nota, in cui spiega che nonostante la chiusura imposta dal Dpcm per frenare il contagio da Covid, sta comunque procedendo il programma di lavori di manutenzione e risanamento.

Tra questi è in corso da circa un mese l'intervento nella Sala del Colosso le cui opere sono state spostate e sottoposte a valutazione del loro stato di conservazione. "Stiamo lavorando a un piano di veri e propri restauri - ha detto la direttrice Cecilie Hollberg - e sono lieta di annunciare che oggi iniziamo con La Resurrezione, una splendida tavola di Raffaellino del Garbo, degli inizi del 16/o secolo, che con la sua monumentale cornice lignea è stata trasportata presso i laboratori di restauro che si prenderanno cura di questo dipinto in tutta la sua complessità".

L'opera di Raffaellino Dei Carli detto Raffaellino Del Garbo (1466-1525) fu originariamente realizzata per la cappella della famiglia Capponi nella chiesa di S. Bartolomeo a Monteoliveto, tra il 1500 e il 1505. Il significato profondo del tema sacro, si spiega, è reso familiare grazie alla scelta dell'ambientazione: sullo sfondo è infatti ben riconoscibile una veduta della città di Firenze, caratterizzata dall'Arno e dai suoi principali monumenti. (ANSA).