Incidente e sversamento gasolio, ripresa circolazione in A1

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - Ha ripreso a scorrere il traffico sull'autostrada A1 in direzione sud nel territorio di Firenze: la circolazione era stata bloccata questa mattina per un incidente tra un camion e una cisterna, che si era ribaltata sversando gasolio. Secondo quanto spiegato dalla polizia stradale, sul posto è stato istituito uno scambio di carreggiata che permette alle auto di scorrere su una delle tre corsie del tratto in direzione Nord. Restano chiusi per le operazioni di pulitura i tratti dell'A11 - tra l'allacciamento con la A1 e Firenze Ovest in direzione Firenze e tra Firenze Peretola e Firenze Ovest in direzione Pisa - interessati dallo sversamento, la cui riapertura sarebbe prevista tra non molto. Nello scontro, precisa sempre la stradale, nessuna persona è rimasta ferita.

A seguito dell'accaduto si registrano disagi alla circolazione non solo in A1 - al momento sono 8 i km di coda in sud e 4 in nord - e sulla A11 - 4 km Prato Ovest e il bivio con la A1 verso Firenze - ma pure nella zona della periferia nord di Firenze. La polizia municipale al momento sta dirottando tutte le auto che percorrono viale Guidoni in direzione del raccordo autostradale indirizzandole verso viale XI Agosto. (ANSA).