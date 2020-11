Incidente e sversamento gasolio, chiusa A1 in sud a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - Ha ripreso a scorrere il traffico sull'autostrada A1 in direzione sud nel territorio di Firenze: la circolazione era stata bloccata questa mattina per un incidente tra un camion e una cisterna, che si era ribaltata sversando gasolio. Secondo quanto spiegato dalla polizia stradale, sul posto è stato istituito uno scambio di carreggiata che permette alle auto di scorrere su una delle tre corsie del tratto in direzione Nord. Successivamente è stata anche riaperta l'A11 tra l'allacciamento con la A1 e Firenze Ovest in direzione Firenze e tra Firenze Peretola e Firenze Ovest in direzione Pisa: entrambi i tratti, interessati dallo sversamento, erano stati chiusi per consentire la ripulitura.

La chiusura era stata disposta poco dopo le 8 sulla A1 tra Calenzano ed il bivio per la A11 Firenze-Pisa nord, verso Roma per un incidente tra un camion e una cisterna che si è ribaltata con conseguente sversamento di gasolio anche in A11. Codei di alcuni km si sono formate sia in A1 sia in A11. Sul posto intervenuti personale di Autostrade per l'Italia, polizia stradale, mezzi di soccorso meccanico e sanitario e i vigli del fuoco.