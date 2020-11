Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 10 NOV - La Toscana nelle ultime 24 ore ha registrato 2.223 casi in più - età media 47 anni - rispetto a ieri, con un incremento del 3,4%. In totale oggi sono 67.413 i positivi da inizio pandemia. Purtroppo si registrano in un solo giorno 54 decessi, il numero più alto da inizio pandemia: 27 uomini e 27 donne con un'età media di 83 anni. Da inizio pandemia sono 1.648 le persone morte a causa del Covid. Continua anche a salire il numero dei ricoverati: sono 1.824 in totale, più 48 rispetto a ieri, di cui 242 in terapia intensiva (8 in più).

Della pressione sugli ospedali ha parlato anche oggi il governatore toscano Eugenio Giani: "Non mi preoccupa il fatto di tornare in giallo o no, la mia preoccupazione è quella di fare tutti gli interventi necessari per alleggerire la pressione sul nostro sistema ospedaliero", ha detto intervenendo a Rainews24.

Parlando dei dati sui contagi, Giani ha poi osservato che sono tre giorni "che siamo in leggero calo, in un arco di tempo breve registriamo questo andamento. Non lo considero un andamento stabile o di tendenza: per far questo occorre almeno una settimana, dieci giorni".

I (ANSA).