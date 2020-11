Covid: bar su confine E-R e Toscana, 'chiuso da mezzanotte'

(ANSA) - BOLOGNA, 10 NOV - "Nel bar la macchina del caffè è a Lucca e la cassa, per pagare, è a Modena. Da mezzanotte chiuderemo, anche se non abbiamo informazioni chiare. I clienti sono disperati". Così Paolo Marchi Lunardi titolare del ristorante 'Da Pacetto', conosciuto come 'Osteria del Duca' che, dal 1221, serve residenti e turisti sul crinale tra San Pellegrino in Alpe, frazione di Frassinoro (Modena), e Castiglione di Garfagnana, in provincia di Lucca.

Da domani la Toscana diventerà zona arancione e scatteranno disposizioni stringenti per limitare i contagi da coronavirus.

"Il bar chiude, anche la chiesa è divisa a metà - ha aggiunto Marchi contattato dall'ANSA - salgono i contagi, bisogna prendere provvedimenti". (ANSA).