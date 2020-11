Cade dalla finestra del primo piano, grave bimbo di 3 anni

(ANSA) - PISTOIA, 10 NOV - Un bambino di tre anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo essere caduto da una finestra del primo piano di un palazzo di via XX Settembre a Pistoia. Il fatto è avvenuto poco prima delle 18. Da una prima ricostruzione, sembra che il piccolo fosse solo in casa al momento dell'incidente. La zia, una cittadina nigeriana, poco prima sarebbe uscita per comprare del latte. Il bambino si sarebbe sporto dalla finestra, perdendo l'equilibrio e cadendo di sotto, riportando un grave trauma cranico. Sul posto, oltre ai sanitari, inviati dal 118, è intervenuta la polizia, che sta ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. (ANSA).