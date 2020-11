Covid: in Toscana altri 2.244 casi e 33 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 09 NOV - Rispetto a ieri la Toscana registra altri 2.244 casi di Covid, età media 45 anni. I nuovi casi sono il 3,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. Oggi si registrano, purtroppo, 33 nuovi decessi: 17 uomini e 16 donne, con un'età media di 82,4 anni.

Da inizio pandemia salgono così a 65.190 i casi di positività.

I guariti crescono del 6,6% e raggiungono quota 19.116. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.227.725, 13.690 in più rispetto a ieri. Sono 7.135 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 31,5% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.269 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 44.480, +2,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.776 (76 in più rispetto a ieri), di cui 234 in terapia intensiva (8 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 1.080 quindi i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 707 nella Nord Ovest, 457 nella Sud est. Complessivamente, 42.704 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (957 in più rispetto a ieri, più 2,3%) mentre 35.496 (254 in più rispetto a ieri, più 0,7%) sono le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate I ricoverati nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.776 (76 in più rispetto a ieri, più 4,5%), 234 in terapia intensiva (8 in più rispetto a ieri, più 3,5%). I guariti complessivamente sono 19.116 (1.178 in più rispetto a ieri, più 6,6%). (ANSA).