COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 09 NOV - Con la Toscana tutto il giorno in bilico fra regione Covid 'gialla' o 'arancione' (arancione dal tardo pomeriggio), l'Ordine dei medici di Firenze dirama in giornata una nota in cui chiede di chiudere tutto subito come a marzo scorso unendosi così "all'appello della Federazione Nazionale" e ribadendo che "senza una chiusura generalizzata come quella di marzo non possiamo andare avanti. I numeri dei decessi, dei ricoveri in ospedale e dell'occupazione delle terapie intensive, non ci danno alternativa. Rischiamo il collasso del sistema". Nel pomeriggio l'ospedale di Pistoia decide che il pronto soccorso chiuda tutta la notte per troppi arrivi di pazienti Coronavirus. Saranno dirottati su Careggi (Firenze), dove c'è ancora margine di accoglimento. Proprio l''area Firenze-Prato Pistoia, anche per la concentrazione demografica, è attenzionata dalla Regione. Il governatore Eugenio Giani ha firmato, come previsto, un'ordinanza per ricavare 500 posti letto Covid per pazienti a medio-bassa gravità nell'ex polo start up di Prato "baricentrica fra Firenze e Pistoia". E' una lotta contro il tempo. Sempre Giani ha visionato altri 30 posti letto Covid nell'ex ospedale I Fraticini a Firenze, mentre l'assessore Simone Bezzini annuncia nuove squadre Usca "Quelle a oggi costituite in tutte le tre aree vaste sono 114, e altre 36 saranno costituite nei prossimi 10 giorni, quindi arriveremo a 140", ha detto Bezzini. "Stiamo facendo un lavoro certosino di individuazione di spazi da trasformare in luoghi di degenza", ha chiosato Giani. I dati salgono ancora: 33 altri morti nelle ultime 24 ore e altri 2.244 positivi in tutta la regione. I ricoverati nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.776 (76 in più rispetto a ieri, +4,5%), 234 in terapia intensiva (8 in più rispetto a ieri, +3,5%). I guariti complessivamente sono 19.116 (ben 1.178 in più rispetto a ieri, +6,6%). (ANSA).