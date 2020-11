2 morti Pescia,arresto omicidio stradale

(ANSA) - PESCIA (PISTOIA), 09 NOV - E' stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale il conducente dell'Alfa 147 che avrebbe causato l'incidente avvenuto ieri sera a Pescia (Pistoia), in seguito al quale hanno perso la vita una donna di 56 anni, residente a Pescia, che viaggiava a bordo di una Dacia Duster, e un uomo di 33 anni, albanese, passeggero sull'Alfa 147, anch'egli domiciliato a Pescia. L'arrestato è un 36enne albanese e si trova ricoverato all'ospedale di Pescia per le ferite riportate.

Nello scontro, avvenuto in un tratto di strada della via Romana, poco illuminato e in corrispondenza di una lunga curva, sono rimasti gravemente feriti anche un uomo di 35 anni residente a Pontedera (Pisa), alla guida della Dacia, e un altro albanese di 27 anni. (ANSA).